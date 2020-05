Per l’indisciplina d molti concittadini il sindaco di Taggia, Mario Conio, è stato costretto a vietare alcune aree, appena riaperte, dove si sono registrati assembramenti, soprattutto di giovani, senza mascherine. Sono stati chiusi il parco skate presso le ex caserme Revelli ed il campo basket nell’area darsena di Arma. In spiaggia, infine, non s può sostare a prendere il sole e fare il bagno, come scrive Marco Corradi su “La Stampa.

