Zied Yakoubi, 35enne algerino, accusato di aver tentato di violentare due anni fa la studentessa Alena Sudakova (nella foto), precipitata dalla scogliera di Capo Nero, nel tentativo di fuga, e poi rimasta invalida, è ufficialmente latitante. L’uomo deve rispondere anche di lesioni gravissime e di spaccio di droga. Yakoubi ha fatto perdere le proprie tracce non presentandosi alle forze dell’ordine, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

