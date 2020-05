Proseguono le azioni di solidarietà a favore di ASL1 Imperiese. Questa mattina, il Lions Club Sanremo Host ha consegnato un video laringoscopio per l’unità di terapia intensiva dell’Ospedale di Sanremo. La donazione, offerta dall’Associazione Solidarietà Lions Distretto 108 Ia3 Italy Onlus, anticipa altri due importanti dispositivi in arrivo: 10 pulsossimetri da dito da parte del Lions Club Sanremo Host e un ventilatore polmonare portatile per pazienti adulti e pediatrici donato grazie ad una raccolta fondi di Lions Club International Foundation (LCIF).

La consegna del video laringoscopio è avvenuta presso la sede ASL1 di Bussana alla presenza del Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli e del Lions Club Sanremo Host rappresentato dal presidente Roberto Pecchinino; dal 1° vicepresidente Giancarlo Buschiazzo, dal 2° vicepresidente Domenico Frattarola, il Pastpresident Vincenzo Benza e Anna Blangetti nel ruolo di censore.

“E’ un’altra testimonianza di solidarietà, ringrazio i Lions per la vicinanza a sostegno della nostra comunità e di tutto il personale medico sanitario. Anche in queste settimane di emergenza, i Lions si sono dimostrati molto vicini al mondo della sanità a livello locale e nazionale” afferma Sonia Viale, Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria.

“Ringraziamo per queste donazioni il Lions Club Sanremo Host, la Onlus, la fondazione LCIF e il Governatore del Distretto 108 Ia3 Erminio Ribet per il ventilatore polmonare. La collaborazione con le istituzioni è molto importante – ricorda il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli – E’ un gesto che testimonia ancora una volta il grande spirito di solidarietà al servizio della comunità”.

Correlati