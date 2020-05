Claudio Cirimele, cantautore di Sanremo, visto il periodo difficile che stiamo attraversando, ha voluto scrivere una canzone che infondesse un messaggio di positività e di riscatto. Da qui è nata “Italia mia”, un incoraggiamento a tutti noi italiani, per uscire dalle difficoltà più forti di prima.

“Creando il video mi sono reso conto di quante cose e persone abbiamo di cui essere fieri, forse non ce ne accorgiamo mai abbastanza – spiega Cirimele – Ho deciso di associare al video una raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana, per cercare nel mio piccolo di dare un contributo concreto a questa emergenza sanitaria”.

Correlati