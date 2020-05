Al momento in Liguria è pari a 0,75 il valore R0/RT, il “numero di riproduzione di base” che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto da Coronavirus. Il dato è stato comunicato dalla Regione Liguria e Alisa, azienda sanitaria ligure.

