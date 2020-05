Lutto a Imperia e nel Dianese per la scomparsa del generale Angelo Marrali, mancato a 84 anni. Per decenni aveva prestato servizio alla caserma Camandone di Diano Castello. Lascia le figlie Maria Paola, sostituto procuratore della Repubblica di Imperia ed Angela, avvocato, la moglie Anna Maria (in passato maestra a Imperia), i generi Marcello e Fabio, i nipoti Viola, Sebastiano e Tommaso. La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia a Pieve di Teco, come riporta “La Stampa”.

