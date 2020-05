Enrico Amalberti, amministratore del gruppo ALZIAMO I TONI, affrontando la presente emergenza COVID-19 afferma: “Come promesso, stiamo continuando la battaglia a favore degli autonomi. Fra le varie categorie “dimenticate” dal Governo abbiamo il trasporto persone con bus turistici ( superiori a 9 persone ), il quale “brancola nel buio”.

Sul territorio nazionale sono presenti circa 6.000 imprese in tutta Italia, 25.000 addetti e un volume d’affari di 2,5 miliardi l’anno ( solo 316 milioni per le gite scolastiche ).

Gli stessi percorrevano circa 1,7 miliardi di chilometri all’anno e consumavano 450 milioni di litri di carburante, per non parlare del fatturato di 220 milioni circa derivante dalle immatricolazioni dei vari veicoli.

Tutto questo è dannoso per le aziende del settore in primis ( ma non solo loro ) e per le Pubbliche amministrazioni. Per inciso, e su dati verificati, è stato calcolato che solo come accise sono mancati allo Stato 270 milioni di euro ed i vari Comuni hanno perso circa 100 milioni dall’incasso dei ticket bus.

Continuando con l’indotto per alberghi, B & B, agriturismo e le altre strutture recettizie.

A cosa serva aprire gli alberghi se poi nessuno può recarsi presso di loro ?

E non dimentichiamo gli scuolabus.

Se le ditte dovranno chiudere a causa del mancato sostegno generalizzato da parte del Governo, come si coprirà tale servizio per i bambini ed i disabili ?

Il Governo deve redigere protocolli chiari anche per questo settore, “sburocratizzando” le procedure e le autorizzazioni con un sostegno di concreta liquidità alla catagoria ( ma questo è un discorso da estendere a tutti gli autonomi ).

ALZIAMO I TONI, con i suoi oltre 5 mila iscritti ed altre migliaia di simpatizzanti supporta anche questa categoria.”

