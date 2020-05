Si è riunito oggi pomeriggio in videoconferenza il tavolo tecnico della Fase2, istituito dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “È iniziata da pochi giorni la cosiddetta Fase2, con il passaggio dall’epoca dei divieti all’epoca delle regole. Era quindi importante fare il punto della situazione, anche in vista delle ulteriori aperture previste dal 18 maggio prossimo, che saranno al centro della riunione della Conferenza delle Regioni, in programma domani”, osserva il presidente Toti. Oltre agli esperti individuati da Regione, erano presenti i vertici di Alisa, del Comune di Genova, di Anci e Camera di Commercio.

