📊 Positivi per provincia: IM = 791 SV = 845 GE = 3.145 SP = 301 non assegnati = 8

✅ Positivi clinicamente guariti a casa = 1.784 (+36) ✅ Guariti non più positivi = 2.218 (+150)

🏥 607 pazienti in ospedale (-44) 🚨 di cui 59 in terapia intensiva / UTI (-9) 🏠 2.699 a domicilio (-77)

Coronavirus, in provincia di Imperia prosegue il calo di contagiati (ora sono 791), ricoverati (104) e Sorvegliati a casa (140)