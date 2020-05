A Sanremo risultano solo 125 persone, positive al Coronavirus, ossia lo 0.2% degli abitanti: un dato tra i più bassi in provincia di Imperia. “Non possiamo resistere per altri mesi con l’ospedale di Sanremo, a cominciare dal Pronto soccorso, tutto dedicato ai pazienti Covid-19. Il presidio di Imperia è in difficoltà nel gestire la restante utenza per tutta la provincia: cosa accadrà in estate?” dice il sindaco Alberto Biancheri a Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

