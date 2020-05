In Italia nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 369 persone, per un totale di 29.684 dall’inizio del contagio. Calano, però nettamente i positivi, in tutto 91.528 con una diminuzione di 6.939 rispetto a ieri. I guariti sono in totale 93.245, ben 8.014 in più rispetto ai dati comunicati il giorno prima. Diminuiscono anche i ricoverati (15.769, -501) e i pazienti in terapia intensiva (1.333, -94). In isolamento domiciliare si trovano 74.426 persone.

