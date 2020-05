A Sanremo alcuni teppisti hanno provocato danni nella scuola elementare in frazione San Bartolomeo. Sono stati scaricati gli estintori ed è stato danneggiato il materiale didattico. I Carabinieri stanno visionando i filmati della videosorveglianza, cercando di individuare i numeri di targa di qualche scooter di passaggio, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

Sanremo, teppisti provocano danni in una scuola elementare: indagini in corso