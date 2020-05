“Continua a calare il numero degli ospedalizzati, i guariti con doppio test negativo salgono a 95, mentre scendono i pazienti in sorveglianza attiva e anche i decessi. Si tratta di numeri che ci confortano sull’andamento in discesa dell’epidemia per quanto riguarda le terapie intensive e i posti letto di media intensità”. Lo ha detto questa sera nel consueto punto di aggiornamento sul coronavirus il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. “Si tratta di dati confortanti per la nostra regione – ha aggiunto il presidente – mi auguro che il trend positivo continui e che i cittadini lo facciano continuare utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale previsti”.

“Inoltre – ha detto Toti – stiamo proseguendo il lavoro per la gestione della fase 2, sia in termini di risposta ospedaliera e sanitaria che di controllo generale della situazione. Stiamo lavorando alla definizione dei padiglioni Covid che resteranno in attività per tutto il periodo di latenza dell’infezione, ogni provincia avrà le sue attrezzature e lavoreremo per essere pronti per qualsiasi eventuale ritorno di fiamma della malattia”

TEST SIEROLOGICI A TAPPETO NELLE RSA

Intanto sta proseguendo a tappeto lo screening portato avanti da Regione Liguria attraverso i test sierologici, sia nelle RSA che sul personale sanitario.

“A questo proposito – ha detto Toti – i test sierologici hanno coinvolto 20.000 persone tra ospiti e operatori delle residenze. Dall’indagine risulta che sul totale dei test effettuati il 90% degli operatori delle RSA è risultato negativo, così come l’85% degli ospiti. Per quanto riguarda il sistema sanitario sono stati 14mila i test sierologici effettuarti e il 95% del personale è risultato negativo”.

E’ stato deciso oggi di proseguire la campagna dei test molecolari coinvolgendo tutto il personale delle forze dell’ordine e di prima linea dell’amministrazione dello Stato, tra polizia, carabinieri, vigili del fuoco.

BANDO DI GARA PER TEST SIEROLOGICI A SAPONETTA PER RIENTRO LAVORATORI

“Sarà pronto entro la settimana il bando di gara predisposto da ALISA che prevede la manifestazione di interesse da parte di tutti i laboratori col modello test a saponetta – ha detto il presidente Toti – Una volta individuato verrà siglata una convenzione con le Camere di Commercio per coinvolgere le aziende che potranno metterli a disposizione dei loro lavoratori prima dell’ingresso al lavoro. Alcune grandi aziende lo stanno già facendo e noi vogliamo estendere lo screening anche alle piccole aziende con protocolli precisi, standard di sicurezza per chi lo esegue e prezzi calmierati”.

MACCHINA PER I TAMPONI ALL’OSPEDALE SAN MARTINO

“Arriverà nei prossimi giorni all’ospedale San Martino di Genova – ha comunicato Toti – una macchina per fare oltre 1000 tamponi al giorno. Pertanto nelle prossime settimane il numero di tamponi in regione Liguria crescerà per arrivare a quasi 100.000 al mese. Inoltre entrerà in funzione un sistema di test molecolari rapidi da poter utilizzare in tutti i pronto soccorso della Liguria, in modo che si possano testare persone in mezz’ora e mantenere percorsi separati e protetti tra pazienti covid e non covid”.

ASSESSORE ALLA SANITA’ SONIA VIALE

“Sulle RSA – ha aggiunto la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale – abbiamo predisposto squadre di infermieri specializzate in infezioni sanitarie che si sono recati in tutta la regione per verificare le situazioni. Un prezioso lavoro di accompagnamento per verificare cosa è successo in alcune residenze più critiche. Un impegno che proseguirà nelle prossime settimane anche nelle residenze sanitarie che non hanno evidenziato particolari criticità. Un valido supporto per la continuità dell’assistenza dei nostri anziani”.