Nelle scorse settimane, al termine di una votazione che ha visto la partecipazione di oltre 70000 persone, il Pane di Triora, prodotto unicamente dal Panificio Asplanato di Triora, è stato inserito nel Paniere d’Italia 2019, premio ideato dal noto portale Italive.it e dal nuovo programma di promozione alimentare Eatalive.it Nei primi dieci mesi del 2019, oltre 23000 buongustai, esperti e followers del portale hanno segnalato un migliaio di prodotti italiani (di cui una cinquantina provenienti dall’attività di panificazione), quindi dal 26 ottobre 2019 al 29 febbraio 2020, 73488 votanti hanno scelto i 40 migliori prodotti con cui comporre il Paniere d’Italia 2019, valutandoli anche con un voto da 1 a 5. Il Pane di Triora si è classificato al quattordicesimo posto assoluto e primo tra i prodotti della Regione Liguria. Inoltre, nella graduatoria che prende in considerazione i voti, il Pane di Triora è risultato il prodotto con il rating più alto a livello nazionale (4,8 / 5). La parola chiave del Premio è Genius Loci, la capacità di estrare la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua tradizione culinaria. Genius Loci come motore della customer experience nel rispetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

