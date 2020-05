Il Coronavirus ha cambiato le abitudini di tutti noi costringendoci ad adattarci – almeno per ora – a modalità completamente diverse, è così che i laboratori NOI4YOU, regolarmente tenuti ogni primo giovedi del mese a Bordighera, hanno subito una battuta d’arresto, ma le psicologhe e tutti i volontari di questa grande “famiglia”, hanno trovato il sistema per continuare ad affrontare le tematiche familiari e sociali che hanno reso famoso il “laboratorio”.

Ecco dunque che se il Covid-19 ci costringe a casa, anche le psicologhe e i volontari NOI4YOU si adeguano per far si che i laboratori tanto seguiti possano continuare seppur on-line. Si, sarà possibile partecipare alle serate semplicemente aprendo la pagina FACEBOOK dell’Associazione.

Chi può partecipare? Chiunque! Anzi.. TUTTI sono invitati a prendere parte a questa straordinaria iniziativa, totalmente gratuita, che sarà, come sempre, estremamente interessante e fonte di crescita personale e che permetterà una nuova evoluzione degli sportelli di Milano, Torino, Cuneo, San Bartolomeo e naturalmente Bordighera.

Il primo “incontro” avverrà quindi il prossimo giovedi 7 maggio, alle ore 20.30 sulla pagina Facebook dell’Associazione, sarà tenuto dalla psicologa-psicoterapeuta dr.ssa Patrizia Sciolla, dal titolo “ Come diventare ASINTOMATICI” che anticipa:

“In questi giorni abbiamo incontrato la paura più grande.. la perdita del controllo, ora dovremo convivere con questa consapevolezza. In questo incontro parleremo di come viviamo questo momento, quali effetti secondari ha scatenato (belli e brutti), ci prepariamo per non farci trovare impreparati. Se ci sentiamo asintomatici supereremo le difficoltà della vita ora e in futuro. Vi aspetto giovedi 7 alle ore 20.30… mi raccomando.. puntuali!”

Oltre al laboratorio di giovedi, ci ritroveremo, sempre su FACEBOOK, venerdi 8 maggio alle ore 17,00 dove la simpatica MAILA, volontaria dello sportello NOI4YOU, ci introdurrà al “RICICLO PROTETTIVO”, ovvero mascherine in cotone fatte a mano.

Sabato 9 maggio invece, sempre alle ore 17, la nostra Maila ci svelerà i segreti per una perfetta crostata. Il suo laboratorio si intitola infatti ”DOLCEZZA IN CUCINA”.

Altri laboratori verranno proposti, vi terremo quindi aggiornati su giorni e orari.

Per il momento vi ricordiamo il numero di telefono è invece sempre attivo 24 ore su 24: 334 9999304.

