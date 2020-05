Ad Albissola (Savona) 8 giovani sono andati in spiaggia per fumare stupefacenti ma sono stati sorpresi dai Carabinieri che li hanno denunciati per violazione delle norme sul distanziamento sociale. I ragazzi, tutti maggiorenni, sono stati notati sull’arenile, vicino a uno stabilimento mentre, senza mascherina né guanti, consumavano droga.

