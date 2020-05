Sta per partire il decimo Censimento biennale dei Luoghi del Cuore, organizzato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, e Intesa San Paolo. Per la decima volta gli italiani sono invitati a segnalare i luoghi, monumenti, borghi, opere d’arte, ambienti naturali, che per ragioni culturali o affettive desiderano preservare, curare, restaurare, riportare all’attenzione della comunità.

I liguri si sono sempre dati da fare nei Censimenti precedenti e la Liguria ha spesso ottenuto ottimi risultati, basti pensare al Parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli nel censimento del 2018 e alla chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano a La Spezia e al Santuario dei Cetacei Pelagos nel 2016.

Quest’anno il Censimento non potrà svolgersi, almeno nei primi tempi, con le usuali modalità, organizzazione di eventi pubblici, raccolta di firme su moduli cartacei, incontri coi cittadini, tutto – almeno per alcune settimane, forse mesi – avverrà online, via web. Per ciò diventa ancora più importante il supporto che il Censimento riceverà dagli organi di stampa e da tutti i media, cartacei, online, televisioni, radio.

Mercoledì 6 maggio 2020, ore 11

collegamento in video conferenza stampa

via Zoom Webinar*

L’Italia riparte e con lei anche questa speciale edizione del censimento,

che per la prima volta verrà presentata con una modalità innovativa e inclusiva.

Un progetto per dare voce al Paese e intervenire concretamente

a favore dei luoghi più amati. E offrire loro un futuro.

per registrarsi all’evento e ricevere il link webinar:

