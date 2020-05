“Domani parte la nuova distribuzione nelle farmacie di 500 mila mascherine chirurgiche gratuite per tutti i cittadini liguri – ricorda l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – Ogni cittadino potrà recarsi in farmacia con la tessera sanitaria e ritirare una confezione con due mascherine. Preghiamo tutti di fare in modo che la distribuzione che parte domani sia frutto del buon senso, evitando assembramenti. Per quanto ci riguarda, continueremo a rifornire le farmacie fino ad arrivare a un milione di mascherine. Per questo voglio ringraziare tutti i farmacisti perché non è stato facile organizzare una macchina distributiva da un milione di mascherine che finirà la prossima settimana, per arrivare alla fine ad una consegna complessiva di 3,1 milioni di mascherine ai cittadini liguri”.

