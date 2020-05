La provincia di Imperia ha il record di persone positive al Coronavirus in Liguria, in proporzione alla popolazione. Nella nostra provincia c’è un contagiato ogni 156 persone, mentre in provincia di Genova ce ne è uno ogni 174, a Savona uno ogni 219 ed a La Spezia uno ogni 260, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

