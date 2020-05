La Finanza di Savona ha acquisito documenti in 8 case di riposo, in buona parte nel ponente della provincia. I finanzieri hanno acquisito le cartelle cliniche di ospiti deceduti positivi al Coronavirus. A marzo il procuratore Ubaldo Pelosi ha aperto un fascicolo su quanto accaduto alla Rsa Trincheri di Albenga con morti e contagiati tra ospiti e personale. L’indagine si è allargata alla Humanitas di Borghetto Santo Spirito, la Giacomo Natale di Alassio, la Vada Sabatia di Vado Ligure e l’Ospedale Sant’Antonio di Sassello.

Coronavirus, Finanza di Savona acquisisce documenti in 8 case di riposo