In Italia nell’ultima giornata sono morte 236 persone positive al Coronavirus. Dall’inizio del contagio le vittime in totale sono 29315. I guariti sono ora 85231, 2352 in più del giorno precedente. I casi positivi sono 98467, ben 1513 in meno di ieri. Calano anche le persone ricoverate: 16270 (-553) ed i pazienti in terapia intensiva: 1427 (-52). Infine in isolamento domiciliare ci sono 80770 persone.

