La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 di La Spezia segnalano che, nelle ultime 24 ore, si è registrato un decesso di paziente COVID-19 positivo, si tratta di una donna di anni 83, ricoverata in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Framura (SP) e deceduta il 05.05.2020.

La Direzione Sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova segnala 4 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: · Di un paziente nato a Davagna e residente a Genova di 76 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso. · Di un paziente nato e residente a Genova di 88 anni, presso il Padiglione 12. · Di un paziente nato a Catania e residente a Genova di 92 anni, presso il Maragliano. · Di una paziente nata a Foiano della Chiana (Arezzo) e residente a Genova di 96 anni, presso il Pronto Soccorso.

Coronavirus, 5 decessi negli ospedali di Genova ed uno in provincia di La Spezia nell’ultima giornata