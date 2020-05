Il 43enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Masone si trova attualmente intubato in Rianimazione all’ospedale San Martino di Genova, dopo essere stato sottoposto, nella giornata di ieri, ad un delicato intervento neurochirurgico, di cui si sono occupati il professor Gianluigi Zona e il dottor Alessandro D’Andrea. La prognosi resta riservata. Rimangono stazionarie le condizioni del ragazzo di origini albanesi di 33 anni accoltellato a Borgoratti nel fine settimana. Il 46enne genovese caduto dagli scogli nell’area di Boccadasse/capo Santa Chiara è stato sottoposto a due interventi estremamente complessi, il primo di carattere neuroradiologico, il secondo di clippaggio endocranico eseguito dal neurochirurgo. La prognosi resta riservata.

43enne gravemente ferito in un incidente sul lavoro, operato al “San Martino” di Genova