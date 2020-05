A Celle Ligure (Savona) 7 persone hanno festeggiato l’allentamento del lockdown al ristorante con un brindisi notturno ma sono stati scoperti dai Carabinieri che hanno notato le luci accese e hanno deciso di entrare. All’interno c’erano il titolare e 6 clienti che bevevano tranquillamente senza mascherine e senza nemmeno il distanziamento di sicurezza. I militari li hanno multati. Per il titolare del ristorante sarà proposta la sospensione dell’attività.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta