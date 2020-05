Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 195 persone, positive al Coronavirus. Dall’inizio del contagio nella nostra penisola i decessi sono stati 29.079. I malati sono ora 99.980, 199 in meno di ieri. Diminuiscono i ricoverati (16.823, -419) e i pazienti in terapia intensiva (1.479, -22). I guariti sono 82.879, in aumento di 1.225. In isolamento domiciliare si trovano 81.678 persone.

Correlati