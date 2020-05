La Sanremese calcio parteciperà al primo campionato sperimentale ESport su FIFA20, dedicato alle società di serie D. La competizione si svolge su piattaforma Sony PS4. La formula della competizione individuata è quella PROCUB 2vs2, attraverso la quale sarà possibile replicare i campioni della Serie D e rendere le loro gesta virtuali. Il campionato si gioca online e la partecipazione è gratuita. Il sito ufficiale della competizione è esport.lnd.it, attraverso il quale sarà possibile consultare il calendario ufficiale, i risultati e le classifiche.

La data di inizio è prevista per venerdì 8 maggio. Le squadre partecipanti che hanno aderito sono 20. Insieme alla Sanremese ci saranno Grosseto, Ostia Mare, Taranto, Virtus Bolzano, Bitonto, Torres, Vastese, Turris, Trastevere, Savoia, Mantova, Messina, Chieri, Palermo, Lucchese, Recanatese, Pro Sesto, Mestre e Foligno. Ogni squadra potrà essere composta da più player che ruoteranno, se lo vorranno, in base alle scelte del proprio “capitano/allenatore”. Il singolo match invece, si disputerà due contro due. I player rappresenteranno ovviamente la Società nella sua declinazione ESport.

La Sanremese sarà rappresentata dai calciatori Francesco Pellicanò e Michele Scarella e dai tifosi della Gradinata Nord Sebastiano Lucà e Mattia Cauda.

Sin dalla sua istituzione il progetto LND ESport ha voluto sottolineare l’eliminazione delle distanze interpersonali e, in un momento delicato come questo, dove restare a casa significa dare il proprio contributo alla battaglia contro il coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti intende rinforzare la promozione di coesione, amicizia e passione per il calcio. A seguito dell’interruzione del RoadShow, la LND ha organizzato tornei on line, totalmente gratuiti, per offrire ai ragazzi l’opportunità di sfruttare il joypad e la consolle come svago, vivendo la magica atmosfera degli ESport sulla poltrona di casa.

Visto il grande successo riscosso con i tornei #iogiocoacasa, organizzati in fase di lockdown, si è deciso di dare vita ai primi campionati tra squadre di Serie D. Un modo per divertirsi, stare insieme e mantenere accesa la fiamma della nostra passione in attesa di tornare, quanto prima, anche sul rettangolo verde in erba.

Correlati