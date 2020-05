A fronte delle numerose richieste di aggiornamento circa le condizioni di salute del 46enne genovese caduto dagli scogli nell’area di Boccadasse/capo Santa Chiara, l’Ospedale San Martino di Genova comunica che Il paziente è attualmente in sala operatoria, per un delicato intervento di carattere neuro-chirurgico. La prognosi è riservata.

46enne caduto dagli scogli: ora è in sala operatoria al “San Martino” di Genova