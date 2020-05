A Sanremo i parrucchieri che hanno partecipato alla protesta davanti al Comune di Sanremo e in piazza Colombo, saranno multati con un verbale da 400 euro (ridotto a 280 euro se pagato entro un mese), per aver violato il decreto che vieta gli assembramenti. Discorso identico per gli esercenti che avevano organizzato un presidio davanti al Comune di Imperia.

