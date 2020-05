La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 di La Spezia segnalano che nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi di pazienti COVID-19 positivo, si tratta di: una donna, ricoverata in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduta il 2 maggio una donna, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Riccò del Golfo (SP) e deceduta il 2 maggio.

Coronavirus, 2 donne morte in provincia di La Spezia nell’ultimo giorno