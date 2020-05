Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 174 persone positive al Coronavirus. In totale i decessi dall’inizio del contagio sono 28.884. I guariti sono 81.654, in aumento di 1.740 nell’ultima giornata. Calano ancora i ricoverati (17.242, -115) e i pazienti in terapia intensiva (1.501, -38). In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.436 persone. I positivi in totale ora sono 101.179 (-504 rispetto a ieri).

