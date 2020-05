Il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito non è positivo al Coronavirus. Questo l’esito del tampone a cui si era sottoposto nei giorni scorsi per fare chiarezza sulle proprie condizioni. L’esame non ha confermato dunque la positività del primo cittadino emersa sulla base di un’indagine sierologica. “Finalmente è arrivato l’esito: Negativo! Torno a casa!” ha commentato ingenito che da inizio marzo, per precauzione, aveva evitato ogni contatto con i propri familiari.

