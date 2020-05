A giugno potrebbero riaprire, in modo sperimentale, nidi e scuole dell’infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre attività ludiche ed educative. Le strutture che ospitano asili nido e materne potranno essere usate per attività con bimbi sino a 6 anni. Per avere più spazi a disposizione si useranno cortili e palestre. Si entrerà a turno, scaglionati, I genitori dovranno rimanere fuori e chiunque si avvicinerà dovrà disinfettarsi e sottoporsi al controllo della temperatura. I gruppi di bambini affidati sempre allo stesso educatore saranno composto da 3 a 6 bambini a seconda dell’età. Non si potranno portare giocattoli da casa e si starà il più possibile all’aperto.

