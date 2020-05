Liguria – Dal “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” si legge una sentita dedica per la Festa dei Lavoratori.

«È vero che ogni anno questo giorno si celebra per ricordare le lotte per i Diritti di chi lavora, a partire dalla riduzione della giornata lavorativa come era stato all’inizio, ma oggi noi vogliamo dedicare questo 1° Maggio ai caduti sul lavoro combattendo contro il covid-19» – spiega Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato – «Viviamo in un periodo davvero difficile, segnato da tantissime vittime ma anche dal coraggio dei Medici, degli Infermieri, degli Agenti della Polizia e della Sezione Municipale, che con grande valore umano e sociale, hanno sostenuto l’intera Italia insieme a quella parte della politica italiana che con senso del Dovere e con buon senso ha gestito questa emergenza sanitaria che ha sconvolto l’intero mondo. Dalla Liguria vogliamo ringraziarli, tutti, di cuore ed invitare la cittadinanza ligure e tutti coloro che qui risiedono a rispettare le regole e a rispettarsi reciprocamente, a difesa di se stessi e degli altri dal rischio di contagio dal Coronavirus: è questa per ora l’unica norma che fermerebbe le ulteriori morti, un senso civile del Paese che, tra gli altri del mondo, ha fatto la differenza e dato l’esempio al resto dell’Europa.»