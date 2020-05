Nell’ultima giornata in Italia sono morte 269 persone, portando il totale dei decessi, dall’inizio del contagio, a 28.236. Il numero di positivi è di 100.943, 608 in meno di ieri. Sono 1.578 i pazienti in Terapia Intensiva (116 pazienti meno di ieri), mentre sono 17.569 le persone ricoverate (580 pazienti in meno rispetto a ieri). Sono, invece, 81.796 persone in isolamento domiciliare. Il numero dei guariti è di 78.249, 2.304 più di ieri

