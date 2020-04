Stamani alle 6 a Ventimiglia, sul lungomare Varaldo, un migrante è rimasto gravemente ferito dentro un compattatore per l’immondizia. L’uomo stava probabilmente dormendo dentro il cassonetto che è stato svuotato all’interno del compattatore durante la raccolta dei rifiuti, rischiando di morire dilaniato. Gridando, l’uomo è riuscito a richiamare l’attenzione del manovratore che ha bloccato il macchinario. I vigili del fuoco, scavando tra i rifiuti, sono riusciti a tirare fuori l’uomo.

Ventimiglia, straniero gravemente ferito dentro un compattatore per l’immondizia