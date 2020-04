Forza Italia Ventimiglia riparte. Nonostante l’emergenza coronavirus, l’attività politica non si è mai fermata, il consiglio si è riunito in video conferenza e i commissari cittadini, Gabriele Amarella e Marco Agosta, comunicano la composizione del direttivo:

• PAOLO CUNEO, tesoriere

• NICOLO’ BONADONNA, addetto stampa e pagine social

• ENZO DI MARCO, responsabile tesseramento

• ELISA AMELIA, responsabile politiche femminili

“Per Forza Italia dunque si apre una stagione ricca di entusiasmo con tanti volti nuovi, che credono nel buon senso e nella politica, fuori da equilibrismi e alchimie, ma vicini al cittadino – dicono i rappresentanti del partito – Si definisce quindi la struttura del partito a livello locale con commissari e membri del direttivo che saranno il punto di riferimento per militanti, sostenitori e simpatizzanti”.

