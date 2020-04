I pazienti guariti, dimessi dall’ospedale “Borea” di Sanremo, negativi al Coronavirus, che al termine del ricovero sono bisognosi di un periodo di quarantena, non andranno più ad Albenga, Genova e Cairo Montenotte. L’Asl 1 Imperiese ha stretto un accordo con la residenza sanitaria assistita “Julia”, del gruppo Emera, che si trova a poche centinaia di metri dal “Borea”. A disposizione ci sono 20 posti letto. La delibera, che prevede una disponibilità di 130 mila euro, riguarda un periodo sino al 31 luglio, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Sanremo, pazienti guariti dal Coronavirus non andranno più ad Albenga, Genova e Cairo Montenotte