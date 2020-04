Lutto in Valle Arroscia per la prematura scomparsa di Franco Roggero, 69 anni, medico condotto in pensione, ex consigliere comunale di Pieve di Teco, morto in seguito ad una malattia che lo affliggeva da tempo. Aveva curato generazioni di pievesi e non solo. In politica faceva parte del gruppo di opposizione “Pieve Bene Comune”, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

