Panta Musica non si ferma e avvia lo Slockout: il VideoContest dedicato alla musica e all’arte per giocare insieme dando libero sfogo alla fantasia di chiunque sia interessato a partecipare.

In mesi di lockdown arriva una proposta opposta: lo slockout, ideato dall’Associazione Pa nta Musica Amici della Musica di Imperia, che rappresenta sia un segnale positivo e di rinascita sia l’importanza della musica soprattutto nei periodi di crisi.

Il concorso Slockout e aperto e terminerà a fine quarantena, la partecipazione e gratuita e destinata a bambini, ragazzi e adulti; tra le opere pervenute verrà realizzato una video-compilation che sara` pubblicata sulla pagina Facebook dell’Associazione e non solo.

Il contest si compone di due sezioni: “Musica e canto” e “A ruota libera” aperte a tutti. Nella sezione “Musica e canto” sono ammessi sia brani inediti che già noti. Nella sezione "A ruota libera" ciascuno potra dare libero sfogo alla fantasia con esibizioni di recitazione, di danza, riprese di scenette famigliari, scorci di vita osservata dal balcone o quello che si ritiene più idoneo alla propria personalita artistica.

Ogni autore potra inviare un solo filmato della durata massima di 30 secondi all'indirizzo slockoutcontest@pantamusica.it entro e non oltre le ore 24 del 3 maggio 2020. Ciascun filmato dovra essere contrassegnato da un titolo.

I filmati saranno valutati dalla Giuria, composta da Consiglio Direttivo Panta Musica (Giovanni Sardo, Giulio Magnanini, Rosanna Marengo, Stefano Sivieri, Pierfranco Soleti), Mauro Ferrari, Fabrizio Lapenna, Eugenio Ripepi, Elisabetta Pioselli, Fiorenzo Runco che valutera , prima della bravura artistica, l'originalita e l’inventiva dell’artista.

Il regolamento e consultabile sul sito www.pantamusica.it mentre per rimanere informati sulle ultime novita e` possibile consultare la pagina Facebook (https://www.facebook.com/panta.musica/) Sugli stessi canali sono visionabili i premi messi in palio per i primi classificati.