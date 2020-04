Quest’oggi è scomparso Paolo Berio, portiere dell’Imperia Calcio dal 1954 al 1960. Resosi protagonista, oltre alle sue grandi prestazioni, anche di una vittoria nel campionato di Promozione nella stagione 58-59.

In seguito ha ricoperto il ruolo di dirigente, al fianco dei presidenti Niclo Calcagno, Mario Leone e infine Pino Cipolla, nella neonata società U.S. Imperia 1987, accompagnandola dalla Seconda Categoria fino alla promozione in serie C2.

La società ASD Imperia si unisce al cordoglio della famiglia Berio e porge le più sentite condoglianze.