In Italia nelle ultime 24 ore sono morte 285 persone positive al Coronavirus. Il totale di decessi è arrivato a 27967. I guariti sono 75945, di cui ben 4693 in un solo giorno, il numero più alto sinora a livello quotidiano. I casi attualmente positivi sono 101551, ben 3106 in meno rispetto all’ultimo dato. In isolamento domiciliare 81708 persone, mentre 18149 sono ricoverate e 1694 (-101) sono in terapia intensiva.

