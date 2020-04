In Francia la popolazione nelle prossime settimane potrà circolare senza autocertificazione per viaggi che non superino i 100 km da casa. Christian Estrosi, sindaco di Nizza, ha scritto al primo ministro Edouard Philippe, con l’obiettivo di rafforzare le regole di viaggio nei territori transfrontalieri, come Alpi Marittime e Ponente Ligure. “La speciale situazione dei territori transfrontalieri deve essere presa in considerazione nel piano del governo. Ci vuole una limitazione per i territori che condividono un confine con uno o più paesi. La regola dei 100 km deve fermarsi in Francia per non incoraggiare la diffusione del virus nei paesi vicini. Occorre anche un passaporto sanitario con la realizzazione di un test negativo al Coronavirus nelle 48 ore precedenti lo spostamento” dice Estrosi, come riporta “Nice Matin”.

