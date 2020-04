“La Lega ha presentato alla Camera un’interrogazione e un emendamento al decreto Covid-19 per chiedere al governo la riapertura delle imprese che danno servizi alla persona, parrucchieri ed estetisti che rappresentano un tessuto economico da 135 mila imprese a livello nazionale, con strutture aziendali di dimensioni ridotte e spesso anche a conduzione familiare. In Francia, tra dieci giorni,a pochi chilometri da noi, queste tipologie di attività potranno riaprire i battenti, mentre in Italia assistiamo a numerose e legittime manifestazioni di protesta con accensioni simboliche delle insegne nelle principali piazze. Anche oggi purtroppo abbiamo sentito un discorso del premier Conte vuoto, privo di risposte alle imprese, il cui destino di fatto è rinviato a data da destinarsi. Con la nostra occupazione dell’aula, nel pieno rispetto delle regole, chiediamo che il governo ascolti davvero le imprese, prenda coraggio e dia indicazioni serie di carattere igienico-sanitario che consentano alle attività di servizi alla persona di riaprire, in sicurezza per lavoratori e clienti”. Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.

