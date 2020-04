Cari amici, Innanzitutto vi ringrazio per i numerosi messaggi di affetto e vicinanza che ho ricevuto in queste 24 ore. Ieri mattina, come da programma, il personale dell’Asl 1 ha effettuato il tampone il cui esito mi verrà comunicato nei prossimi giorni. Resto asintomatico e posso così continuare a lavorare “in remoto” con tranquillità. Perché è opportuno fare questo test sierologico anche quando non si presentano i sintomi del Covid-19? Vista l’evoluzione così rapida della diffusione della malattia, ed il numero importante di persone positive asintomatiche, che quindi possono trasmettere il virus inconsapevolmente, diventa indispensabile poter mappare la popolazione per arrestare i contagi. Questo test sierologico consente infatti di scoprire non solo se è presente una possibile malattia in atto, ma offre anche la possibilità di verificare se il nostro sistema immunitario ha già sviluppato i relativi anticorpi. In altre parole possiamo conoscere la diffusione effettiva del contagio su un territorio ed isolare eventuali focolai in atto. Per questa ragione, sono fermamente convinto che anche Bordighera, come avvenuto in diversi comuni del Veneto, dovremo procedere con uno screening su un campione rappresentativo di popolazione e isolare tempestivamente le persone contagiate. Nel mio caso poi, avevo anche il desiderio di rientrare a casa dopo due mesi di assenza. Fin dai primi di Marzo, per evitare di mettere a rischio la salute dei miei familiari, viste le continue riunioni ed incontri che la mia funzione richiede, avevo deciso di separarmi da loro. Un ringraziamento infine al Dott. Prioli ed a tutto il personale dell’Asl 1 che continuano a portare avanti il loro lavoro, nonostante le durissime battaglie di questi mesi, sempre con grande passione e professionalità.

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera