Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino è stato multato con un verbale da 400 euro. Domenica sera, nel centro storico. era stato filmato mentre ballava su un terrazzo assieme ai padroni di casa e senza rispettare il distanziamento sociale. In un frangente si era abbassato la mascherina per un discorso pubblico. I Carabinieri gli hanno notificato il verbale. “Ho fatto una cavolata” aveva dichiarato dopo che alcuni video erano stati pubblicati su Facebook.

Ventimiglia, 400 euro di multa per il sindaco scullino: aveva ballato su un terrazzo senza rispettare il distanziamento sociale