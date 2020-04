Sono 17 su 28 gli ospiti positivi al Coronavirus nella rsa ‘Violante e D’Albertis’ di Santo Stefano al Mare. E’ il risultato dello screening ordinato dall’agenzia ligure per la sanità. Due i positivi tra il personale. “La Asl ci ha chiesto di ricavare un’area all’interno della struttura in cui mettere in quarantena gli asintomatici. Non credo che questa possa essere la soluzione migliore: si metterebbero a rischio gli altri anziani negativi”, dice il sindaco Elio Di Placido all’Ansa.

