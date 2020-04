L’Istituto Italiano di Tecnologie di Genova ha messo a punto “iFeel-You”, un braccialetto “intelligente” da indossare per potere monitorare la distanza di sicurezza tra persone e la temperatura corporea. Quando due braccialetti si trovano troppo vicini, vibrano emettendo un segnale di allerta, facilitando il rispetto della distanza di sicurezza.

