Alisa rende noto che sono completati in Liguria in tutte le 240 Case di Riposo i test sierologici per stimare il contagio da covid-19. Su 10000 ospiti (su una popolazione di circa 11 mila), il 15% è venuto a contatto con il virus. Su circa 7000 operatori la percentuale è del 10. Al momento sono circa 70 su 240 le strutture con criticità: una decina quelle che sono più in difficoltà, secondo Alisa.

Correlati