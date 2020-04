L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone annuncia che la Regione Liguria lavorerà a un nuovo testo di ordinanza regionale che dal 4 maggio consentirà ai cittadini liguri di andare a fare la spesa dove preferiscono all’interno del territorio della propria Provincia e non solo all’interno del proprio Comune di residenza.

