Con la ripresa delle attività lavorative quattro milioni di famiglie, con figli minori di 14 anni, ed entrambi i coniugi fuori casa, saranno alle prese con il grande problema di dovere sistemare i figli. Da metà maggio in modalità ridotta potrebbero riaprire oratori, cortili scolastici, ludoteche. Potranno giocare non più di 4-5 bambini o ragazzi alla volta, seguiti da un operatore. I Comuni potrebbero usare il personale degli asili e quelli delle cooperative che offrono servizi di supporto. A giugno riaprirebbero i centri estivi, ma sempre con la divisione a gruppi di cinque. A settembre ci potrà essere la riapertura delle scuole, probabilmente alternando la presenza in classe a a quella da computer a casa.

Correlati